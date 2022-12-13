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  • Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)

Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)

Сьогодні 17:39
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У Дніпрі після обіду почався снігопад.

Новости Днепра про Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)

Через сніг на дорогах Дніпра сталося багато ДТП. Повідомлення про аварії надходять з різних частин міста.

Відомо, про ДТП на Ігрені, а також на Набережній. На вулиці Шевченко посеред дороги впало дерево та обірвало лінії електропередач. Через це рух на ділянці був заблокований. Аварія також сталася на виїзді з Нового мосту.

Дніпряни повідомляються про затори в центрі міста. Важко не тільки власникам машин, у середмісті утворилися величезні черги на маршрутки.

Нагадаємо, раніше поліцейські попереджали про погані погодні умови, а комунальники просили звільнити дороги для комунальної техніки.

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Новости Днепра про Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)Русский

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