Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)

Через сніг на дорогах Дніпра сталося багато ДТП. Повідомлення про аварії надходять з різних частин міста.
Відомо, про ДТП на Ігрені, а також на Набережній. На вулиці Шевченко посеред дороги впало дерево та обірвало лінії електропередач. Через це рух на ділянці був заблокований. Аварія також сталася на виїзді з Нового мосту.
Дніпряни повідомляються про затори в центрі міста. Важко не тільки власникам машин, у середмісті утворилися величезні черги на маршрутки.
Нагадаємо, раніше поліцейські попереджали про погані погодні умови, а комунальники просили звільнити дороги для комунальної техніки.
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