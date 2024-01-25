Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году

Журналисты dnepr.info узнали, когда в 2024 году будут поминальные дни – традиционные и послепасхальные, а также как почтить родных в церкви.
Поминальные субботы еще называют родительскими – это дни, когда люди поминают своих умерших родственников. Они считаются особыми. Церковь рекомендует во время таких суббот посещать могилки родных на кладбище, прийти в храм или заказать панихиду по умершим. В самой церкви во время родительских суббот проводятся специальные службы. Даты поминальных дней переменные, поскольку зависят от основных церковных праздников.
Первая поминальная суббота начинается за две недели до Великого поста. В этом году это 9 марта. Этот день еще принято называть Вселенской субботой или «Мясопустной поминальной субботой».
Во время поста перед Пасхой не проводят литургии и ежедневные поминовения умерших, но люди должны продолжать за них молиться. Поэтому и были установлены такие субботы.
30 марта в этом году выпадает на вторую неделю Великого поста и считается второй родительской субботой.
6 апреля – третья родительская суббота Великого поста.
13 апреля – четвертая неделя Великого поста и соответственно четвертая родительская суббота.
В этом году Пасха отмечается 5 мая, а Радоница – или Проводы наступают через 9 дней после Светлого Воскресенья. Поэтому Радоница в 2024 году выпадает на 14 мая. Но этот день не предназначен для грусти, а наоборот – радоваться тому, что они получили «вечную» жизнь. В этот день (он также выпадает на субботу) необходимо побывать на кладбище, на могиле покойного и сходить в церковь.
22 июня отмечается Вселенская или Троицкая родительская суббота. Она проходит перед праздником Святой Троицы и означает скорое начало Апостольского поста. В этот день в храмах проводят панихиды и молятся об отпущении грехов покойным и дарование им вечной жизни.
27 июля наступит родительская суббота перед Успенским постом.
Покровская поминальная суббота наступает перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году она выпадает на 28 сентября, так как Покрова отмечается 1 октября. Эта суббота посвящена не только родителям, но и памяти православных воинов, погибших за свою страну. В храмах молятся не только за родственниками, но и за всех погибших в боях защитников Украины.
19 октября – Дмитровская родительская суббота. Она предшествует Дню памяти святого Дмитрия Солунского.
26 октября – Кузьмина суббота.
2 ноября перед Днем памяти архистратига Михаила отмечается Михайловская родительская суббота.
9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.
В поминальные дни нельзя пить алкоголь на кладбище, ссориться, сплетничать и отказывать людям в помощи. На могилке на кладбище можно убрать, но нельзя в эти дни устанавливать памятник. Также не рекомендуется заниматься работой в поле, на огороде, играть в карты, гадать. Под запретом и развлечения: прослушивание музыки, танцы, посещение концертов или гостей. Нельзя громко смеяться, мстить, ругаться. Не рекомендуется употреблять в пищу мясные продукты и мясо.
Самое главное – нельзя говорить плохо об умерших или ругать их. Согласно церковным поверьям, в поминальные дни у умерших сильная связь с живыми. Их необходимо только благодарить за то хорошее, что они делали при жизни и нельзя называть их «покойниками».
Кроме посещения церкви, кладбища и заказа панихид в поминальные дни можно раздать сладости знакомым и соседям, чтобы они тоже вспомнили об умершем.
В поминальный день необходимо побыть в тишине и помолиться. Церковь считает, что молитва помогает душам умерших обрести покой.
По желанию для поминовения умершего в храм можно принести хлеб, крупы, растительное масло, муку, печенье, конфеты, соль. Все это необходимо оставить на поминальном столе. Забирать продукты с поминального столика с собой запрещено.
Также в храм можно принести поминальную записку, где написать в родильном падеже имена всех усопших – их вспомнят во время службы.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более…
В Днепре пылало СТО.
Укрпочту немного "штормит".
В части Днепра внезапно исчез свет.
В Каменском на Днепропетровщине водитель наехал на женщину и скрылся с места преступления.
На Днепропетровщине рассматривали переименование Першотравенска.
В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более века назад. «Опознать» их можно в первую очередь по количеству этажей – в конце XIX и начале XX веков дома редко возводили выше 3-х этажей, по фасаду - здания часто…
В Днепре пылало СТО.
Укрпочту немного "штормит".
В части Днепра внезапно исчез свет.
В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв.
Без паники!
Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!
Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!