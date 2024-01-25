Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь изменились не только даты традиционных церковных праздников, но также и поминальные дни, и родительские субботы сместились на 13 дней. Поэтому в этом году почитать умерших нужно будет в другие даты.

Журналисты dnepr.info узнали, когда в 2024 году будут поминальные дни – традиционные и послепасхальные, а также как почтить родных в церкви.

Что такое «поминальные субботы»

Поминальные субботы еще называют родительскими – это дни, когда люди поминают своих умерших родственников. Они считаются особыми. Церковь рекомендует во время таких суббот посещать могилки родных на кладбище, прийти в храм или заказать панихиду по умершим. В самой церкви во время родительских суббот проводятся специальные службы. Даты поминальных дней переменные, поскольку зависят от основных церковных праздников.

Даты поминальных дней 2024

Первая поминальная суббота начинается за две недели до Великого поста. В этом году это 9 марта. Этот день еще принято называть Вселенской субботой или «Мясопустной поминальной субботой».

Во время поста перед Пасхой не проводят литургии и ежедневные поминовения умерших, но люди должны продолжать за них молиться. Поэтому и были установлены такие субботы.

30 марта в этом году выпадает на вторую неделю Великого поста и считается второй родительской субботой.

6 апреля – третья родительская суббота Великого поста.

13 апреля – четвертая неделя Великого поста и соответственно четвертая родительская суббота.

В этом году Пасха отмечается 5 мая, а Радоница – или Проводы наступают через 9 дней после Светлого Воскресенья. Поэтому Радоница в 2024 году выпадает на 14 мая. Но этот день не предназначен для грусти, а наоборот – радоваться тому, что они получили «вечную» жизнь. В этот день (он также выпадает на субботу) необходимо побывать на кладбище, на могиле покойного и сходить в церковь.

22 июня отмечается Вселенская или Троицкая родительская суббота. Она проходит перед праздником Святой Троицы и означает скорое начало Апостольского поста. В этот день в храмах проводят панихиды и молятся об отпущении грехов покойным и дарование им вечной жизни.

27 июля наступит родительская суббота перед Успенским постом.

Покровская поминальная суббота наступает перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году она выпадает на 28 сентября, так как Покрова отмечается 1 октября. Эта суббота посвящена не только родителям, но и памяти православных воинов, погибших за свою страну. В храмах молятся не только за родственниками, но и за всех погибших в боях защитников Украины.

19 октября – Дмитровская родительская суббота. Она предшествует Дню памяти святого Дмитрия Солунского.

26 октября – Кузьмина суббота.

2 ноября перед Днем памяти архистратига Михаила отмечается Михайловская родительская суббота.

9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Что нельзя делать в поминальные дни 2024

В поминальные дни нельзя пить алкоголь на кладбище, ссориться, сплетничать и отказывать людям в помощи. На могилке на кладбище можно убрать, но нельзя в эти дни устанавливать памятник. Также не рекомендуется заниматься работой в поле, на огороде, играть в карты, гадать. Под запретом и развлечения: прослушивание музыки, танцы, посещение концертов или гостей. Нельзя громко смеяться, мстить, ругаться. Не рекомендуется употреблять в пищу мясные продукты и мясо.

Самое главное – нельзя говорить плохо об умерших или ругать их. Согласно церковным поверьям, в поминальные дни у умерших сильная связь с живыми. Их необходимо только благодарить за то хорошее, что они делали при жизни и нельзя называть их «покойниками».

Что можно делать в поминальные дни

Кроме посещения церкви, кладбища и заказа панихид в поминальные дни можно раздать сладости знакомым и соседям, чтобы они тоже вспомнили об умершем.

В поминальный день необходимо побыть в тишине и помолиться. Церковь считает, что молитва помогает душам умерших обрести покой.

Что нужно нести в церковь

По желанию для поминовения умершего в храм можно принести хлеб, крупы, растительное масло, муку, печенье, конфеты, соль. Все это необходимо оставить на поминальном столе. Забирать продукты с поминального столика с собой запрещено.

Также в храм можно принести поминальную записку, где написать в родильном падеже имена всех усопших – их вспомнят во время службы.

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