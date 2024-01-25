Нові дати поминальних днів в Україні у 2024 році

У зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар змінилися не лише дати традиційних церковних свят, а й поминальні дні, і деякі батьківські суботи змістилися на 13 днів. Тож цього року поминати та згадувати і молитись за померлих потрібно буде в інші дати.

Журналісти dnepr.info дізналися, коли у 2024 році будуть поминальні дні – традиційні та післяпасхальні, а також як вшанувати рідних у церкві.

Що таке «поминальні суботи»

Поминальні суботи ще називають батьківськими – це дні, коли люди поминають своїх померлих родичів. Вони вважаються особливими. Церква рекомендує під час таких субот відвідувати могилки рідних на цвинтарі, прийти до храму або замовити панахиду за померлими. У самій церкві під час батьківських субот проводяться спеціальні служби. Дати поминальних днів змінні, оскільки залежить від основних церковних свят.

Поминальні дні 2024

Перша поминальна субота починається за два тижні до Великого посту. Цього року це 9 березня. Цей день ще прийнято називати Всесвітньою суботою або М’ясопустною поминальною суботою.

Під час посту перед Великоднем не проводять літургії та щоденні поминання померлих, але люди повинні продовжувати молитися за них. Тому й було встановлено такі суботи.

30 березня цього року випадає на другий тиждень Великого посту та вважається другою батьківською суботою.

6 квітня – третя батьківська субота Великого посту.

13 квітня – четвертий тиждень Великого посту та відповідно четверта батьківська субота.

Цього року Великдень відзначається 5 травня, а Радониця – або Проводи наступають через 9 днів після Світлого Воскресіння. Тому Радониця у 2024 році випадає на 14 травня. Але цей день не призначений для смутку, а навпаки – потрібно радіти з того, що померлі отримали «вічне» життя. Цього дня (він також випадає на суботу) необхідно побувати на цвинтарі, на могилі покійного та сходити до церкви.

22 червня відзначається Вселенська чи Троїцька батьківська субота. Вона передує дню Святої Трійці і означає близький початок Апостольського посту. Цього дня у храмах проводять панахиди і моляться про відпущення гріхів покійним та дарування їм вічного життя.

27 липня настане батьківська субота перед Успенським постом.

Покровська поминальна субота настає перед святом Покрови Пресвятої Богородиці. Цього року вона припадає на 28 вересня, оскільки Покрова відзначається 1 жовтня. Ця субота присвячена не лише батькам, а й пам’яті православних воїнів, які загинули боронячи країну. У храмах моляться не лише за родичами, а й за всіх загиблих у боях захисників України.

19 жовтня – Дмитрівська батьківська субота. Вона передує Дню пам’яті святого Дмитра Солунського.

26 жовтня – Кузьміна субота.

2 листопада перед Днем пам’яті архістратига Михаїла відзначається Михайлівська батьківська субота.

9 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

Що не можна робити у поминальні дні 2024 року

У поминальні дні не можна пити алкоголь на цвинтарі, сваритися, пліткувати та відмовляти людям у допомозі. На могилці на цвинтарі можна прибирати та наводити лад, але не можна в ці дні встановлювати пам’ятник. Також не рекомендується займатися роботою в полі, на городі, грати в карти, ворожити. Під забороною такі розваги: прослуховування музики, танці, відвідування концертів чи гостей. Не можна голосно сміятися, мстити, лаятись. Не рекомендується вживати м’ясні продукти і м’ясо.

Найголовніше – не можна говорити погано про померлих або лаяти їх. Згідно з церковними повір’ями, у поминальні дні у померлих сильний зв’язок із живими. Їм необхідно лише дякувати за те добре, що вони робили за життя і не можна називати їх «небіжчиками».

Що можна робити у поминальні дні

Окрім відвідування церкви, цвинтаря та замовлення панахидів у поминальні дні можна роздати солодощі знайомим та сусідам, щоб вони теж згадали про померлого.

У поминальний день потрібно побути в тиші і помолитися. Церква вважає, що молитва допомагає душам померлих знайти спокій.

Що потрібно нести до церкви

За бажанням для поминання померлого в храм можна принести хліб, крупи, олію, борошно, печиво, цукерки, сіль. Все це необхідно залишити на поминальному столі. Забирати продукти з поминального столика із собою заборонено.

Також у храм можна принести поминальну записку, де написати в родовому відмінку імена всіх померлих – їх згадають під час служби.

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