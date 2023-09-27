Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.

Враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской громаде и самому Никополю.

К сожалению, пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, загорелось двухэтажное здание – огонь спасатели уже потушили. Повреждены частное предприятие, 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач, 4 хозяйственные постройки, 1 – уничтожена полностью.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги, берегите себя и своих близких!

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