Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения

Враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской громаде и самому Никополю.
К сожалению, пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, загорелось двухэтажное здание – огонь спасатели уже потушили. Повреждены частное предприятие, 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач, 4 хозяйственные постройки, 1 – уничтожена полностью.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги, берегите себя и своих близких!
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