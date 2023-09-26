Супермаркеты Днепра переписывают цены: почему снова начал дорожать базовый овощ

Цены на базовый овощ резко изменяются.

Цьогоріч ціни на цибулю скачуть туди-сюди, як скажені. На початку року базовий овоч став «золотим», а з настанням нового сезону його вартість стрімко зменшилася. Втім, останнім часом аналітики, які моніторять ціни на харчі зазначають, що цибуля почала дорожчати.

За прошедшую неделю стоимость лука увеличилась на 26%. Правда, пока это касается оптовых закупок у фермеров. В розницу распродают остатки, которые приобрели по меньшей цене, поэтому в супермаркетах и рынках подорожание пока не чувствуется.

Как объясняют аналитики EastFruit, цены поползли вверх из-за высокого спроса. Лук к концу сентября скупают как розничные торговые сети, так и оптовые компании. В то же время, производители не спешат распродавать весь урожай за один раз.

Качественный лук фермеры оставляют на потом, чтобы продать, когда цена вырастет еще больше.

Что по ценам в Днепре?

Пока что они достаточно стабильны, хотя и наблюдается удорожание, но незначительное от 1 до 3 гривен в зависимости от сорта и качества. Обычная репчатая в среднем стоит 12-14 гривен. Более «элитные» сорта белой и фиолетовой обойдутся от 16 до 22 гривен, опять же цена варьируется.

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