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Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Сьогодні 07:49
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Сьогодні вночі росіяни знову атакували Нікопольщину.

Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю.

На жаль, постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровької ОВА.

Крім того, зайнялася двоповерхова будівля – вогонь рятувальники вже загасили. Пошкоджені приватне підприємство, 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач, 4 господарські споруди, 1 – знищена вщент.

Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Будь ласка, не ігноруйте тривоги, бережіть себе і своїх близьких!

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Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнуванняУкраїнська Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнуванняРусский

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