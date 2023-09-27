Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та руйнування

Ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю.
На жаль, постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровької ОВА.
Крім того, зайнялася двоповерхова будівля – вогонь рятувальники вже загасили. Пошкоджені приватне підприємство, 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач, 4 господарські споруди, 1 – знищена вщент.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги, бережіть себе і своїх близьких!
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