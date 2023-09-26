З металошукачем та раніше: з’явилися перші деталі про те, як проведуть НМТ у 2024 році

Такі нововведення анонсували під час пресбрифінгу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти, пише УНН.
Якщо ці два роки НМТ проводили у червні-липні, то наступне тестування планують на травень 2024, позаяк тест став довшим. Через це не вийде провести його у дві зміни, бо потрібно більше днів, щоб охопити всіх охочий пройти НМТ. Планують також повернути металодетектори, щоб випускники не проносили на іспит телефони.
У 2023 році НМТ писали 280 тисяч випускників. У 2024 ця цифра може зрости.
Тестування пройдуть в тимчасових екзаменаційних центрах – приміщеннях закладів освіти.
За умови повітряної тривоги всі учасники будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після відбою,- сказала Вакуленко.
Як зазначила директорка УЦОЯО, два роки металодетекторів не було через економію коштів. Втім, наступного року їх знову повернуть, що ретельніше перевіряти учасників.
У 2024 введуть три обов’язкові предмети – це мова, історія та математика. Ще один предмет можна обрати. До наявного переліку додали українську літературу та географію.
Чотири предмети будуть об’єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою.
Читайте також:
Автор:
Що цікаво, ці шкідники це невід'ємна частина заповідника.
Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті Varus.
Над Дніпром помітили зграю бакланів.
Рідні військових із Дніпра, які безвісти зникли на фронті, можуть…