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З металошукачем та раніше: з’явилися перші деталі про те, як проведуть НМТ у 2024 році

Сьогодні 19:24
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У 2024 році НМТ можуть провести у травні.

Новости Днепра про З металошукачем та раніше: з'явилися перші деталі про те, як проведуть НМТ у 2024 році

Такі нововведення анонсували під час пресбрифінгу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти, пише УНН. 

Якщо ці два роки НМТ проводили у червні-липні, то наступне тестування планують на травень 2024, позаяк тест став довшим. Через це не вийде провести його у дві зміни, бо потрібно більше днів, щоб охопити всіх охочий пройти НМТ. Планують також повернути металодетектори, щоб випускники не проносили на іспит телефони.

У 2023 році НМТ писали 280 тисяч випускників. У 2024 ця цифра може зрости. 

Тестування пройдуть в тимчасових екзаменаційних центрах – приміщеннях закладів освіти.

За умови повітряної тривоги всі учасники будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після відбою,- сказала Вакуленко.

Як зазначила директорка УЦОЯО, два роки металодетекторів не було через економію коштів. Втім, наступного року їх знову повернуть, що ретельніше перевіряти учасників. 

У 2024 введуть три обов’язкові предмети – це мова, історія та математика. Ще один предмет можна обрати. До наявного переліку додали українську літературу та географію. 

Чотири предмети будуть об’єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою.

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Новости Днепра про З металошукачем та раніше: з'явилися перші деталі про те, як проведуть НМТ у 2024 роціУкраїнська

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