Супермаркети Дніпра переписують ціни: чому знову почав дорожчати базовий овоч

Ціни на базовий овоч різко змінюються.

Цьогоріч ціни на цибулю скачуть туди-сюди, як скажені. На початку року базовий овоч став “золотим”, а з настанням нового сезону його вартість стрімко зменшилася. Втім, останнім часом аналітики, які моніторять ціни на харчі зазначають, що цибуля почала дорожчати.

Упродовж минулого тижня вартість цибулі збільшилася на 26%. Щоправда, поки що це стосується гуртових закупок у фермерів. У роздріб розпродають залишки, які придбали за меншою ціною, тож у супермаркетах та на ринках здорожчання наразі не відчувається.

Як пояснюють аналітики EastFruit, ціни поповзли вгору через високий попит. Цибулю під кінець вересня скуповують як роздрібні торговельні мережі, так і гуртові компанії. Водночас виробники не поспішають розпродувати увесь урожай за один раз.

Якісну цибулю фермери залишають на потім, щоб продати, коли ціна виросте ще більше.

Що з цінами у Дніпрі?

Поки що вони досить стабільні, хоча і спостерігається здорожчання, але незначне від 1 до 3 гривень у залежності від сорту та якості. Звичайна ріпчаста у середньому вартує 12-14 гривень. Більш “елітні” сорти білої та фіолетової обійдуться від 16 до 22 гривень, знову ж ціна варіюється.

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