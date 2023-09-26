Супермаркети Дніпра переписують ціни: чому знову почав дорожчати базовий овоч

Цьогоріч ціни на цибулю скачуть туди-сюди, як скажені. На початку року базовий овоч став “золотим”, а з настанням нового сезону його вартість стрімко зменшилася. Втім, останнім часом аналітики, які моніторять ціни на харчі зазначають, що цибуля почала дорожчати.
Упродовж минулого тижня вартість цибулі збільшилася на 26%. Щоправда, поки що це стосується гуртових закупок у фермерів. У роздріб розпродають залишки, які придбали за меншою ціною, тож у супермаркетах та на ринках здорожчання наразі не відчувається.
Як пояснюють аналітики EastFruit, ціни поповзли вгору через високий попит. Цибулю під кінець вересня скуповують як роздрібні торговельні мережі, так і гуртові компанії. Водночас виробники не поспішають розпродувати увесь урожай за один раз.
Якісну цибулю фермери залишають на потім, щоб продати, коли ціна виросте ще більше.
Поки що вони досить стабільні, хоча і спостерігається здорожчання, але незначне від 1 до 3 гривень у залежності від сорту та якості. Звичайна ріпчаста у середньому вартує 12-14 гривень. Більш “елітні” сорти білої та фіолетової обійдуться від 16 до 22 гривень, знову ж ціна варіюється.
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