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Адрес стало більше: у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло

Сьогодні 21:18
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Причина - несподівані ремонтні роботи.

Новости Днепра про Адрес стало більше: у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло

Ми уже повідомляли про те, що у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло, але Центральна енергетична компанія сповістила про те, що адрес побільшало. 

Час підготуватися ще є, тому повідомляємо, де не буде світла 27 вересня з 8 до 18 години:

  • проспект Богдана Хмельницького 29,32,32А,34,35,36,37,39,65
  • вул. Запорізьке шосе: 48.

Також з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 28А, 30;
  • вул. Матроська: 1-26, 27-37 (непарні);
  • вул. Панельна: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10.

Вимикатимуть світло не тільки у Дніпрі, тому хто живе в області вам СЮДИ.

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