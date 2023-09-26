Адрес стало більше: у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло

Ми уже повідомляли про те, що у Дніпрі 27 вересня вимикатимуть світло, але Центральна енергетична компанія сповістила про те, що адрес побільшало.
Час підготуватися ще є, тому повідомляємо, де не буде світла 27 вересня з 8 до 18 години:
Також з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Вимикатимуть світло не тільки у Дніпрі, тому хто живе в області вам СЮДИ.
Читайте також:
Автор:
У 2024 році НМТ можуть провести у травні.
Що цікаво, ці шкідники це невід'ємна частина заповідника.
Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті Varus.
Над Дніпром помітили зграю бакланів.