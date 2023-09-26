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Адресов стало больше: в Днепре 27 сентября будут выключать свет

Сегодня 21:18
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Причина – неожиданные ремонтные работы.

Новости Днепра про Адресов стало больше: в Днепре 27 сентября будут выключать свет

Мы уже сообщали о том, что в Днепре 27 сентября будут выключать свет, но Центральная энергетическая компания известила о том, что адресов стало больше.

Пора подготовиться еще есть, поэтому сообщаем, где не будет света 27 сентября с 8 до 18 часов:

  • проспект Богдана Хмельницкого 29,32,32А,34,35,36,37,39,65
  • ул. Запорожское шоссе: 48

Также с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Василия Слипака: 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 28А, 30;
  • ул. Матросская: 1-26, 27-37 (нечетные);
  • ул. Панельно: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10.

Выключать свет не только в Днепре, живущем в области СЮДА.

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