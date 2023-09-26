Адресов стало больше: в Днепре 27 сентября будут выключать свет

Мы уже сообщали о том, что в Днепре 27 сентября будут выключать свет, но Центральная энергетическая компания известила о том, что адресов стало больше.
Пора подготовиться еще есть, поэтому сообщаем, где не будет света 27 сентября с 8 до 18 часов:
Также с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Выключать свет не только в Днепре, живущем в области СЮДА.
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