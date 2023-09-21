У Дніпрі та області тисячам споживачів відключать світло з 25 по 27 вересня: перелік адрес

У Дніпра та області запланували масштабне відключення електроенергії.

У Дніпрі та області з 25 по 27 вересня знову запланували відключення світла. Це стосується споживачів Центральної енергетичної компанії. Електроенергії не буде в середньому по 10 годин на день.

Енергетики проводитимуть планові роботи, тож необхідно тимчасово знеструмити споживачів. Зауважимо! Можливі зміни, але краще підготуватися, ніж потім сидіти без світла і з розрядженими гаджетами.

Дніпро

25 вересня з 8 до 18 не буде світла за адресами:

вулиця Березнева 11,13,15,17,19,21,7,9;

вулиця Дніпровська 10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,20,21,21А,22,9;

вулиця Олександри Риндовської 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,32,34,36,38,4,40,5,5А,6,7,8,9;

вулиця Старицького 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;

вулиця Сурська 30,32,33,34,35,36,37,38

вулиця Квартальна 38;

вулиця Інженерна 9;

вулиця Козака Мамая 10;

вулиця Солідарна 2,4А

26 вересня з 8 до 18 вимкнуть світло за адресами:

вулиця Будівельників 30;

проспект Богдана Хмельницького 116,41,43А,45,47,48,49

вулиця Запорізьке шосе 56

27 вересня з 8 до 18 не буде світла:

проспект Богдана Хмельницького 29,32,32А,34,35,36,37,39,65

Жовті води

25 вересня з 8 до 18 не буде світла за адресами:

бульвар Свободи 100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,94,96,98,;

вулиця 8 Березня 101,103,105,54,56,58,60,97,99,;

вулиця Героїв Чорнобиля 1,1/16,19,2,21,23,25,27,29,3,31,33,4,5,6,;

вулиця Заводська 12,13,14,15,15Б,16,19,19/3,2,21,9,;

вулиця Михайла Грушевського 12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,2А,2Б,30,32,34,34/1,36,38,4,40,40А,4А,6,8;

вулиця Партизанська;

вулиця Ярослава Мудрого 10,6,6А,8;

провулок Володимира Філатова 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44;

провулок Дніпровський 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Запорізький 1,10,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Г,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Затишний 1,2,3,4,5,6,7,8;

провулок Київський 10,12,14,16;

провулок Мальовничий 1,2,3,4,5,6,7,8;

провулок Привокзальний 10,12,2,4,6,8,8А;

провулок Яблуневий 1,3,5,7; ;

26 вересня з 8 до 18 вимкнуть світло за адресами:

бульвар Свободи 100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,94,96,98,;

вулиця 8 Березня 101,103,105,54,56,58,60,97,99,;

вулиця Героїв Чорнобиля 1,1/16,19,2,21,23,25,27,29,3,31,33,4,5,6,;

вулиця Заводська 12,13,14,15,15Б,16,19,19/3,2,21,9,;

вулиця Михайла Грушевського 12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,2А,2Б,30,32,34,34/1,36,38,4,40,40А,4А,6,70,8;

вулиця Партизанська;

вулиця Ярослава Мудрого 10,15,6,6А,8;

провулок Володимира Філатова 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44;

провулок Дніпровський 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Запорізький 1,10,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Г,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Затишний 1,2,3,4,5,6,7,8;

провулок Київський 10,12,14,16;

провулок Мальовничий 1,2,3,4,5,6,7,8;

провулок Привокзальний 10,12,2,4,6,8,8А;

провулок Яблуневий 1,3,5,7; ;

вулиця 8 Березня 20,22,24,24А,26,28,30,32,34,36,38,40,42Б;

вулиця Богуна 1,11,13,15,17,19,2,21,23,25,27,3,5,7,73,9;

вулиця Героїв України 10,12,4,6,8,;

вулиця Заводська 1,11,1Б,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Залізнична 2А;

вулиця Олеся Гончара 16,18,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49;

провулок Вокзальний 1,11,13,15,17,19,21,23,3,5,7,9;

провулок Єдності 1,10,11,12,13,14,15,16,18,2,20,22,24,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Західний 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,23,24,25,26,27,28,2А,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Райдужний 1,3,5,7;

провулок Східний 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,4,5,6,7,8,9; провулок Херсонеський 1,10,11,12,13,14,15,17,19,2,21,23,23А,3,4,5,6,7,8,9

27 вересня з 8 до 18 не буде світла:

вулиця 8 Березня 42Б;

вулиця Героїв України 10,12,4,6,8,;

вулиця Заводська 1,1Б,2,2А,3;

вулиця Залізнична 2А

Вільногірськ

25 вересня з 8:30 до 12:30 не буде світла

бульвар Миру 10;

вулиця Молодіжна 32А,34А;

вулиця Центральна 55,55В,57,57А

Теж 25 вересня, але з 13:00 до 17:30:

вулиця Молодіжна 34,38,38А,8,;

вулиця Промислова 18,20

Дніпропетровська область

25 вересня з 8 до 18 не буде світла:

с. Радіонівка:

вулиця Театральна 10,13,1А,4,9

вулиця Миколадзе 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,22,23,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Театральна 1,10,12,1А,1В,2,4,5,6,7,8;

вулиця Цвітна 1,2,3,4,5,6,7

Теж 25 вересня, але з 8 до 17:30

с. Жовте – вулиця Цементників 1,10,11,14,15,2,3,4,5,6,7,,

с. Червона Колона:

вулиця Заводська 13,15,17,19,21,23,25,27,3,31,33,35,37,39,41,43,45,49,5,51,53,55,57,7,9;

вулиця Набережна 1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,36,39,4,43,44,45,46,47,48,49,5,50,6,7,8,9

м. Апостолове – вулиця Барвінкова 65,75Б,; вулиця Гагаріна 68

Губиниха – вулиця Берегового 12Г,2,24Г,36А,4,40,42А/1,42А/2,44,46,461,46Б,47,47Г,6

26 вересня з 8 до 18 не буде електроенергії:

с. Чкаловка:

вулиця Гагаріна 12;

вулиця Набережна 13;

вулиця Чкалова 107

с. Новоганнівка:

вулиця Гребінки 11;

вулиця Г. Сковороди 48,50,51,52;

вулиця Івана Франка 1,10,11,13,14,16,17,18,22,26,27,3,37,5,6,7,8;

вулиця Котляревського 6;

вулиця Л. Українки 58,61,64,65,67;

вулиця Марка Вовчка 81,83,89;

вулиця Шевченко 1,11,12,14,15,16,17,19,2,21,23,24,25,25А,27,3,4,5,6,7,8,9

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