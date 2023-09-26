С металлоискателем и раньше: появились первые детали о том, как проведут НМТ в 2024 году

В 2024 году НМТ может быть проведен в мае.

Такие нововведения анонсировали во время прессбрифинга с директором Украинского центра оценивания качества образования, пишет УНН.

Если эти два года НМТ проводили в июне-июле, то следующее тестирование планируется на май 2024, поскольку тест стал дольше. Поэтому не получится провести его в две смены, потому что нужно больше дней, чтобы охватить всех желающих пройти НМТ. Планируют также вернуть металлодетекторы, чтобы выпускники не проносили на экзамен телефоны.

В 2023 году НМТ писали 280 тысяч выпускников. В 2024 году эта цифра может возрасти.

Тестирования пройдут во временных экзаменационных центрах – помещениях учебных заведений.

При воздушной тревоге все участники будут переходить в укрытие и будут продолжать работать с тестами после отбоя, — сказала Вакуленко.

Как отметила директор УЦОКО, два года металлодетекторов не было из-за экономии средств. Впрочем, в следующем году их снова вернут, что более тщательно проверять участников.

В 2024 году введут три обязательных предмета – это язык, история и математика. Еще один предмет можно выбрать. В существующий список добавили украинскую литературу и географию.

Четыре предмета будут объединены в один тест, который будет длиться четыре часа с перерывом.

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