С металлоискателем и раньше: появились первые детали о том, как проведут НМТ в 2024 году

Такие нововведения анонсировали во время прессбрифинга с директором Украинского центра оценивания качества образования, пишет УНН.
Если эти два года НМТ проводили в июне-июле, то следующее тестирование планируется на май 2024, поскольку тест стал дольше. Поэтому не получится провести его в две смены, потому что нужно больше дней, чтобы охватить всех желающих пройти НМТ. Планируют также вернуть металлодетекторы, чтобы выпускники не проносили на экзамен телефоны.
В 2023 году НМТ писали 280 тысяч выпускников. В 2024 году эта цифра может возрасти.
Тестирования пройдут во временных экзаменационных центрах – помещениях учебных заведений.
При воздушной тревоге все участники будут переходить в укрытие и будут продолжать работать с тестами после отбоя, — сказала Вакуленко.
Как отметила директор УЦОКО, два года металлодетекторов не было из-за экономии средств. Впрочем, в следующем году их снова вернут, что более тщательно проверять участников.
В 2024 году введут три обязательных предмета – это язык, история и математика. Еще один предмет можно выбрать. В существующий список добавили украинскую литературу и географию.
Четыре предмета будут объединены в один тест, который будет длиться четыре часа с перерывом.
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