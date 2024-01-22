Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности

Сегодня, 22 января, в Днепре и области ожидается гололедица. Желтый уровень опасности.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
22 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении.
Отметим, сегодня в Днепре прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура составит -3°-1°С. Ветер – 7-12 м/с.
Напомним, ранее мы писали, что 22 и 23 января Землю накроет мощная магнитная буря.
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