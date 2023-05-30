Не выходит на связь неделю: в Днепре исчез 24-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

Мужчина уже неделю не выходил на связь.

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

Как рассказали волонтеры, 24-летнего Сергея Лихачева в последний раз видели 21 мая. Мужчина около 11 часов дня ушел из дома в районе парка Зеленый Гай, возле проспекта Поля. По словам родных, Сергей уже неделю не выходит на связь.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в черную ветровку, желто-черную футболку, синие джинсы. На голове была черно-зеленая кепка с надписью «Микки Маус», на ногах — синие кошки. При себе имел синюю сумку.

Волонтеры отмечают, что он может нуждаться в медицинской помощи.

Днепрян просят присмотреться к прохожим и если вдруг вы видели Сергея или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (068) 777-0-112 или на линию «102».

Напомним, в Днепропетровской области также ищут 16-летнюю девушку и 69-летнюю женщину.

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