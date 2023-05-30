Страждає на втрату пам’яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка

Про це повідомляють волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”
У Кам’янському шукають 69-річну Катерину Юхимівну Тригубу. Востаннє жінку бачили о 8 ранку 29 травня. За словами рідних, вона пішла з дому, який на вулиці Металургів, і досі не повернулася додому.
Катерина Юхимівна страждає на втрату пам’яті та може бути дезорієнтована.
Прикмети: зріст 150-150 см, худорлявої статури, сиве коротке волосся.
У день зникнення була одягнена у світло-блакитний синтетичний костюм (як на фото), на ногах – зелені шльопанці з білою підошвою. При собі мала світлий пакет.
Особлива прикмета: відсутні зуби.
Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (068) 777-0-112 або на лінію “102”.
Нагадаємо, у Дніпрі та області шукають 56-річного чоловіка, який пішов з дому в Новомосковську два місяці тому та досі не повернувся.
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