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  • Страждає на втрату пам’яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка

Страждає на втрату пам’яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка

Сьогодні 10:19
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Жінка страждає на втрату пам'яті.

Новости Днепра про Страждає на втрату пам'яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка

Про це повідомляють волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”

У Кам’янському шукають 69-річну Катерину Юхимівну Тригубу. Востаннє жінку бачили о 8 ранку 29 травня. За словами рідних, вона пішла з дому, який на вулиці Металургів, і досі не повернулася додому. 

Катерина Юхимівна страждає на втрату пам’яті та може бути дезорієнтована.

Прикмети: зріст 150-150 см, худорлявої статури, сиве коротке волосся.

У день зникнення була одягнена у світло-блакитний синтетичний костюм (як на фото), на ногах – зелені шльопанці з білою підошвою. При собі мала світлий пакет.

Особлива прикмета: відсутні зуби.

Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (068) 777-0-112 або на лінію “102”.

Новости Днепра про Страждає на втрату пам'яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка

Нагадаємо, у Дніпрі та області шукають 56-річного чоловіка, який пішов з дому в Новомосковську два місяці тому та досі не повернувся. 

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Новости Днепра про Страждає на втрату пам'яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінкаУкраїнська Новости Днепра про Страждає на втрату пам'яті: у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінкаРусский

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