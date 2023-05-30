Не виходить на зв’язок тиждень: у Дніпрі зник 24-річний хлопець, який потребує медичної допомоги

Чоловік вже тиждень не виходив на зв'язок.

Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Як розповіли волонтери, 24-річного Сергія Лихачова востаннє бачили 21 травня. Чоловік близько 11 години дня пішов з дому у районі парку Зелений Гай, що поблизу проспекту Поля. За словами рідних, Сергій вже тиждень не виходить на зв’язок.

Прикмети: зріст 172 сантиметри, худорлявої статури, русяве волосся, карі очі. У день зникнення був одягнений у чорну вітрівку, жовто-чорну футболку, сині джинси. На голові була черно-зелена кепка з написом “Міккі Маус”, на ногах – сині каці. При собі мав синю сумку.

Волонтери зазначають, що він може потребувати медичної допомоги.

Дніпрян просять придивитися до перехожих і якщо раптом ви бачили Сергія або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (068)777-0-112 або на лінію “102”.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області також шукають 16-річну дівчину та 69-річну жінку.

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