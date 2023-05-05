Нашли ружье во время прогулки: в Днепропетровской области 11-летний мальчик выстрелил в подругу

4 мая в селе Маевка Днепропетровской области произошел несчастный случай: 11-летний мальчик случайно выстрелил в подругу из пневматического ружья.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что дети во время прогулки нашли пневматическое ружье и спрятали его. Через некоторое время они все же решили достать его. Парень нажал на курок – и раздался выстрел: металлическая пуля попал в девочку. Позже подросток рассказал полицейским, что не знал, что ружье было заряжено.

11-летнюю пострадавшую доставили в больницу с ранением левого подключичного участка. Ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение). Полицейские ювенальной превенции выясняют все обстоятельства происшествия.

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