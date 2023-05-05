Знайшли рушницю під час прогулянки: на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик вистрелив у подругу

Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що діти під час прогулянки знайшли пневматичну рушницю і сховали її. Через деякий час вони все ж вирішили дістати її. Хлопець натиснув на курок – і пролунав постріл: металева кулька влучила у дівчинку.Пізніше підліток розповів поліцейським, що не знав, що рушниця була заряджена.
11-річну постраждалу доставили до лікарні з пораненням лівої підключичної ділянки. Її життю нічого не загрожує.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).
Наразі поліцейські ювенальної превенції з’ясовують усі обставини події.
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