Направил самолет на вражескую колонну: на Днепропетровщине спустя год похоронили погибшего летчика

Об этом рассказали на странице в фейсбуке 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.
Капитан Александр Щербаков погиб еще 24 февраля 2022, когда в первый же день полномасштабной войны, направил свой самолет на вражескую колонну.
Тогда он успел сбросить бомбы на прорвавшуюся в Херсон из Крыма технику. Впрочем, его СУ-25 подбили, и летчик решил пожертвовать собой и направил самолет на вражескую колонну танков.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Александра посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Известно, что лётчик погиб за день до своего 26-летия.
И вот спустя почти год тело летчика эксгумировали оккупанты и только недавно его удалось обменять. Личный состав бригады отдал военное уважение и провел в вечный полет с аэродрома.
Напомним, ранее мы рассказывали о командире роты и «холоднояровце» Александре Басалыге, погибшем в Бахмуте.
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