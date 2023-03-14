Направил самолет на вражескую колонну: на Днепропетровщине спустя год похоронили погибшего летчика

В Днепропетровской области через год удалось похоронить пилота, который направил самолет на вражескую колонну.

Об этом рассказали на странице в фейсбуке 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Капитан Александр Щербаков погиб еще 24 февраля 2022, когда в первый же день полномасштабной войны, направил свой самолет на вражескую колонну.

Тогда он успел сбросить бомбы на прорвавшуюся в Херсон из Крыма технику. Впрочем, его СУ-25 подбили, и летчик решил пожертвовать собой и направил самолет на вражескую колонну танков.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Александра посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Известно, что лётчик погиб за день до своего 26-летия.

И вот спустя почти год тело летчика эксгумировали оккупанты и только недавно его удалось обменять. Личный состав бригады отдал военное уважение и провел в вечный полет с аэродрома.

Напомним, ранее мы рассказывали о командире роты и «холоднояровце» Александре Басалыге, погибшем в Бахмуте.

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