“Він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував”: у Бахмуті загинув командир роти “холодноярівець” із Дніпра

У Бахмуті загинув командир роти, "холодноярівець" родом із Дніпра.

Про втрату повідомила речниця 93 омбр Ірина Рибакова в дописі на Facebook.

31-річний Олександр Басалига родом із Дніпра. Служив командиром роти бригади “Холодний Яр”. На жаль, захисник загинув під час боїв в Бахмуті.

Олександр захищав Україну ще з 2014 року, коли після участі в революції на Майдані долучився до армії, щоб захищати Донеччину.

Служив у 1-й окремій танковій бригаді ЗСУ. Став навідником танка. Брав участь у запеклих боях на Дебальцівському плацдармі в лютому 2015-го.

У 2016 році Олександра нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня (у званні молодшого сержанта). Тоді, після успішного забезпечення бойових дій біля Волновахи, хлопцеві доручили командувати танковим екіпажем. Пізніше ще мав декілька ротацій на Донбас.

Ірина Рибакова розповіла, що Олександр пережив пекло, отримав поранення, але все одно повернувся та продовжив командувати ротою.

Потім ми зустрілися ще раз, коли батальйон був на відведенні. До того часу я побачила знамените відео нашого дронщика Стуса, як ті хрущівки на Лумумби палали. Виявилося, в цей час Сан Санич разом зі своєю ротою перебував там у підвалі. Вибуховою хвилею його було поранено, і він навіть деякий час пересувався на інвалідному візку. А потім відновився і продовжив командувати ротою, –

Речниця каже, що Олександр точно в раю, бо в пеклі він вже був.

Сан Санич загинув у Бахмуті. І я гадаю, що він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував, – написала вона.

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