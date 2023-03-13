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«Он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал»: в Бахмуте погиб командир роты и»холоднояровец» из Днепра

Сегодня 12:51
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В Бахмуте погиб командир роты, "холоднояревец" родом из Днепра.

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О грустном известии сообщила пресс-секретарь 93 омбр Ирина Рыбакова на Facebook.

31-летний Александр Басалыга родом из Днепра. Служил командиром роты бригады «Холодный Яр». К сожалению, защитник погиб во время боев в Бахмуте.

Александр защищал Украину еще с 2014 года, когда после участия в революции на Майдане присоединился к армии, чтобы защищать Донбасс.

Служил в 1-й отдельной танковой бригаде ВСУ. Стал наводчиком танка. Участвовал в ожесточенных боях на Дебальцевском плацдарме в феврале 2015-го.

В 2016 году Александра наградили орденом «За мужество» ІІІ степени (в звании младшего сержанта). Тогда после успешного обеспечения боевых действий возле Волновахи парню поручили командовать танковым экипажем. Позже было еще несколько ротаций на Донбасс.

Ирина Рыбакова рассказала, что Александр пережил ад, получил ранения, но все равно вернулся и продолжил командовать ротой.

Потом мы встретились снова, когда батальон был на отводе. К тому времени я увидела знаменитое видео нашего дронщика Стуса, как те хрущевки на Лумумбе пылали. Оказалось, в это время Сан Саныч вместе со своей ротой находился там в подвале. Взрывной волной он был ранен, и он даже некоторое время передвигался на инвалидной коляске. А потом восстановился и продолжил командовать ротой, —

Спикер говорит, что Александр точно в раю, потому что в аду он уже был.

Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал, — написала она.

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