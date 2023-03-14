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Направив літак на ворожу колону: на Дніпропетровщині через рік поховали загиблого льотчика

Сьогодні 16:28
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На Дніпропетровщині через рік вдалося поховати пілота, який направив літак на ворожу колону.

Новости Днепра про Направив літак на ворожу колону: на Дніпропетровщині через рік поховали загиблого льотчика

Про це розповіли на сторінці в фейсбук 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. 

Капітан Олександр Щербаков загинув ще 24 лютого 2022 року, коли в перший же день повномасштабної війни, направив свій літак на ворожу колону.

Тоді він встиг скинути бомби на техніку, яка прорвалася до Херсону з Криму. Втім, його СУ-25 підбили і льотчик вирішив пожертвувати собою та направив літак на ворожу колону танків. 

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Олександра посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Відомо, що льотчик загинув за день до свого 26-річчя. 

І ось майже через рік тіло льотчика ексгумували окупанти і лише нещодавно його вдалося обміняти. Особовий склад бригади віддав військову пошану і провів у вічний політ з аеродрому.

Новости Днепра про Направив літак на ворожу колону: на Дніпропетровщині через рік поховали загиблого льотчика

Нагадаємо, раніше ми розповідали про командира роти та “холодноярівця” Олександра Басалигу, який загинув в Бахмуті. 

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