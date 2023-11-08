На Криворожье переименуют село Первое Мая

Речь идет о селе Первое Мая, расположенном на территории Апостоловского общества Криворожского района.
О начале обсуждения переименования населенного пункта проинформировали на странице Апостоловской тергромады в соцсети. Пока что чиновники хотят проанализировать общественные настроения и собрать вероятные названия.
Переименовать село нужно из-за коммунистического названия, ведь его населенный пункт получил в честь пропагандистского советского праздника. Ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка признала его имя не соответствующим стандартам украинского языка.
Чтобы избежать спекуляций, предложения по новому названию анонимно не будут приниматься.
Предоставить предложения можно до 29 декабря 2023 года: по электронной почте [email protected] с примечанием «переименование с. Первое Мая». В письменной форме по адресу: город Апостолово, ул. Освобождения, 31-А, здание ЦНАП, ответственное лицо начальник отдела градостроительства и архитектуры исполнительного комитета Виталий Руднев.
Результаты предложенных новых названий села Первое Мая будут опубликованы на официальном сайте Апостоловского территориального общества.
Напомним, ранее стало известно, что в Павлограде обсуждают переименование города, а в Новомосковске открыли избирательные участки для голосования за новое название населенного пункта, которое выбирают из трех вариантов, отобранных во время онлайн-голосования.
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