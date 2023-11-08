На Криворіжжі перейменують село Перше Травня

На Дніпропетровщині декомунізують назву села.

Мова йде про село Перше Травня, що розташоване на території Апостолівської громади Криворізького району.

Про початок обговорення щодо перейменування населеного пункту проінформували на сторінці Апостолівської тергромади у соцмережі. Наразі посадовці хочуть проаналізувати суспільні настрої та назбирати ймовірні назви.

Перейменувати село треба через його комуністичну назву, адже її населений пункт отримав на честь пропагандистського радянського свята. Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови визнала його ім’я таким, яке не відповідає стандартам української мови.

Щоб уникнути спекуляцій, пропозиції щодо нової назви анонімно не прийматимуть.

Надати пропозиції можна до 29 грудня 2023 року: на електронну пошту [email protected] з приміткою “перейменування с. Перше Травня”. У письмовій формі на адреси: місто Апостолове, вул. Визволення, 31-А, будівля ЦНАП, відповідальна особа начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Віталій Руднєв.

Результати запропонованих нових назв села Перше Травня будуть опубліковані на офіційному сайті Апостолівської територіальної громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Павлограді обговорюють перейменування міста, а в Новомосковську відкрили виборчі дільниці для голосування за нову назву населеного пункту, яку обирають з трьох варіантів, які відібрали під час онлайн-голосування.

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