Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На голове шрам от операции: на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-го

На голове шрам от операции: на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-го

Сегодня 11:08
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На голове шрам от операции: на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-го

Полиция Кривого Рога разыскивает 61-летнего Василия Терещенко.

Известно, что в сентябре 2023 года мужчина ушел из дома и по сей день не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черная обувь.

Особые приметы: на голове шрам от операции.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом, пожалуйста, по номерам: 098-650-02-01, 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью.

Читайте также:

Новости Днепра про На голове шрам от операции: на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-гоУкраїнська Новости Днепра про На голове шрам от операции: на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-гоРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:03
Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)

К счастью, водитель не пострадал.

Взрыв в Днепре: официальный комментарий
Новости Днепра
Сегодня 14:52
Взрыв в Днепре: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

На трассе Днепр-Павлоград фура сбила мужчину, а затем его переехали еще два автомобиля
Новости Днепра
Сегодня 14:16
На трассе Днепр-Павлоград фура сбила мужчину, а затем его переехали еще два автомобиля

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку
Новости Днепра
Сегодня 11:55
В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку

В Днепре 40-летний мужчина швырнул петарду на детскую площадку.

Последние новости

Одна из многоэтажек Днепра две недели без газа: в чем дело
Одна из многоэтажек Днепра две недели без газа: в чем дело

Жители дома по улице Батумской уже две недели без газа.

Сегодня 18:09
просмотров
В Днепре зимой «за копейки» продают свежие кабачки
В Днепре зимой «за копейки» продают свежие кабачки

Кабачками летом, конечно, никого не удивишь. Да и цены на них умеренные, особенно в сезон.

Сегодня 18:01
9
просмотров
Без алкоголя и не более 30 секунд: врач дал советы жителям Днепра накануне Крещения
Без алкоголя и не более 30 секунд: врач дал советы жителям Днепра накануне Крещения

В этом году украинцы впервые будут отмечать Крещение по новому церковному календарю, то есть 6 января.

Сегодня 17:30
9
просмотров
Как жителям Днепра будут повышать пенсии в течение 2024 года: график
Как жителям Днепра будут повышать пенсии в течение 2024 года: график

В этом году перерасчет пенсий для жителей Днепра пройдет в три этапа. В ПФУ ожидают, что средняя пенсия за год вырастет на несколько сотен и составит 6 тыс грн.

Сегодня 17:19
5
просмотров
Днепровский Форест Гамп снова выбежал на дороги Днепра после продолжительного перерыва (ВИДЕО)
Днепровский Форест Гамп снова выбежал на дороги Днепра после продолжительного перерыва (ВИДЕО)

Днепровский Форест Гамп снова появился на улицах города.

Сегодня 16:40
6
просмотров
Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)
Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)

К счастью, водитель не пострадал.

Сегодня 16:03
7
просмотров
Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд Украины
Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд Украины

Поэт из Кривого Рога хочет установить необычный рекорд.

Сегодня 15:34
5
просмотров
Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра
Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра

С начала нового года страна-агрессор выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов. Часть из них были направлены в Днепр и попали в торговый центр, роддом, годом ранее ракета попала в жилой дом. Во всех этих случаях пострадали люди…

Сегодня 15:03
9
просмотров
Взрыв в Днепре: официальный комментарий
Взрыв в Днепре: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 14:52
12
просмотров
Экс-директору исторического музея в Днепре, которая в 2001 году отказалась дарить картину Путину, ракета «снесла» пол квартиры
Экс-директору исторического музея в Днепре, которая в 2001 году отказалась дарить картину Путину, ракета «снесла» пол квартиры

В Днепре экс-руководительница исторического музея получила "подарок" от РФ через двадцать лет после того, как отказалась дарить картину Владимиру Путину.

Сегодня 14:42
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх