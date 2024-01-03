На голове шрам от операции: на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-го

Нужна ваша помощь!

Полиция Кривого Рога разыскивает 61-летнего Василия Терещенко.

Известно, что в сентябре 2023 года мужчина ушел из дома и по сей день не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черная обувь.

Особые приметы: на голове шрам от операции.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом, пожалуйста, по номерам: 098-650-02-01, 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью.

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