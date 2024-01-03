Экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО)

Видео опубликовали в Tik-Tok.
Горожане спустились на глубину 38 метров, а также сняли, как выглядит строительство сверху.
Отметим, станция Театральная – одна из трех станций, которые должны построить в Днепре – будут еще «Центральная» и «Музейная».
«Театральная» расположена рядом с Днепровским академическим театром оперы и балета, что и определило ее название. Вот так в будущем может выглядеть эта станция (визуализация, разработанная архитектурным бюро Zaha Hadid Architects):
Когда именно достроят эти станции метро — неизвестно, ведь после полномасштабного вторжения россиян строительство приостановили. Все недостроенные линии подземки законсервированы и ждут возобновления работ.
Отметим, подобные «экскурсии» на строительство станций опасны, поэтому лучше так не делать! К тому же подобные действия могут быть квалифицированы как хулиганство, которое может повлечь за собой административную или уголовную ответственность!
Факт зафиксирован по обнаруженной информации в социальных сетях, идет проверка, – прокомментировали нам в полиции это видео.
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