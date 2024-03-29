На Днепропетровщине женщина дважды обокрала магазин: товар она продала

Женщине уже сообщили о подозрении!

В пгт Покровское Синельниковского района в течение марта женщина дважды обокрала местный магазин — она брала товар с полки торгового зала и уходила, не заплатив. Позже женщина продала украденное, вырученные за него деньги злоумышленница потратила.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что к преступлениям причастна жительница Васильковской территориальной громады. Ее задержали.

За тайное хищение чужого имущества женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области пешеходы, которых едва не сбили, угнали авто у водителя.

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