На Днепропетровщине женщина дважды обокрала магазин: товар она продала

В пгт Покровское Синельниковского района в течение марта женщина дважды обокрала местный магазин — она брала товар с полки торгового зала и уходила, не заплатив. Позже женщина продала украденное, вырученные за него деньги злоумышленница потратила.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что к преступлениям причастна жительница Васильковской территориальной громады. Ее задержали.
За тайное хищение чужого имущества женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области пешеходы, которых едва не сбили, угнали авто у водителя.
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