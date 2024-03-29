На Дніпропетровщині жінка двічі обікрала магазин: товар вона згодом продала

Жінці вже повідомили про підозру!

У смт Покровське Синельниківського району упродовж березня жінка двічі обікрала місцевий магазин – вона брала товар з полиці торговельного залу та йшла, не заплативши. Згодом жінка продала поцуплене, вилучені за нього гроші зловмисниця витратила.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження, опитали свідків та встановили, що до злочинів причетна мешканка Васильківської територіальної громади. Її затримали.

За таємне викрадення чужого майна жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області пішоходи, яких ледь не збили, викрали авто у водія.

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