Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено

У ніч на 29 березня противник завдав потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.
Усього – 99 засобів повітряного нападу:
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, до відбиття удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:
Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат! Разом – до перемоги! – зазначив Олещук.
Нагадаємо, 24 повітряні цілі знищили над Дніпром та областю, але є влучання та постраждалі.
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