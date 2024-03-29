Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено

Противник використав для удару «Кинджали», балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Іскандер-К» тощо.

У ніч на 29 березня противник завдав потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»;

9 керованих авіаційних ракет Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

21 крилату ракету Х-101/Х-555.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, до відбиття удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керованих авіаційних ракет Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат! Разом – до перемоги! – зазначив Олещук.

Нагадаємо, 24 повітряні цілі знищили над Дніпром та областю, але є влучання та постраждалі.

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