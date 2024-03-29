Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено

Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено

Сьогодні 08:50
просмотров

Противник використав для удару «Кинджали», балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Іскандер-К» тощо.

Новости Днепра про Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено

У ніч на 29 березня противник завдав потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

  • 60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, до відбиття удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

  • 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат! Разом – до перемоги! – зазначив Олещук.

Новости Днепра про Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено

Нагадаємо, 24 повітряні цілі знищили над Дніпром та областю, але є влучання та постраждалі.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищеноУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Над Дніпром та областю знищили 24 повітряні цілі, але є влучання та постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:58
    Над Дніпром та областю знищили 24 повітряні цілі, але є влучання та постраждалі

    Уночі ворог знову масовано атакував Дніпропетровщину.

    У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментарі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:10
    У Дніпрі та області пролунала серія вибухів: перші офіційні коментарі

    Ніч на Дніпропетровщині виявилася складною.

    На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто
    Новини Дніпра
    Вчора 20:10
    На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто

    Псевдоволонтер ошукав людину на 80 тисяч гривень.

    На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети
    Новини Дніпра
    Вчора 18:47
    На полях Дніпропетровщині валяються нерозірвані, але збиті крилаті ракети

    На полях Дніпропетровщини вибухотехніки продовжують збирати уламки нерозірваних російських ракет

    Наверх