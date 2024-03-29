Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтожено

В ночь на 29 марта противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА.
Всего — 99 средств воздушного нападения:
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, к отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели:
Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат! Вместе — к победе! — отметил Олещук.
Напомним, 24 воздушные цели уничтожили над Днепром и областью, но есть попадания и пострадавшие.
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