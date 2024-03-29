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  • Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтожено

Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтожено

Сегодня 08:50
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Противник использовал для удара "Кинжалы", баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К" и т.д.

Новости Днепра про Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтожено

В ночь на 29 марта противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА.

Всего — 99 средств воздушного нападения:

  • 60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»;
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;
  • 2 баллистические ракеты «Искандер-М»;
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59;
  • 4 крылатые ракеты «Искандер-К»;
  • 21 крылатую ракету Х-101/Х-555.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, к отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели:

  • 58 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»;
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
  • 4 крылатые ракеты «Искандер-К».

Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат! Вместе — к победе! — отметил Олещук.

Новости Днепра про Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтожено

Напомним, 24 воздушные цели уничтожили над Днепром и областью, но есть попадания и пострадавшие.

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Новости Днепра про Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтоженоУкраїнська Новости Днепра про Враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БПЛА: сколько уничтоженоРусский

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