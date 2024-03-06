На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)

На днях на Днепропетровщине, в Криворожском районе, жители заметили очень красивых птичек — это дубоносы.
Наталья Пархоменко сфотографировала их и поделилась снимком в ФБ-сообществе «Природа Криворожья».
Дубоносы — пара, — подписала фото женщина.
Отметим, дубонос — птица семейства вьюрковых. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица. Размером со скворца. Легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске.
Дубонос широко распространен по всей Евразии (от Британских островов до Японии и Аляски). В Украине гнездится почти на всей территории, кроме Присивашья и равнинного Крыма; мигрирует и зимует везде.
Среди особенностей этой птицы — ее пение — трескучие и резкие звуки, которые раздаются иногда часами. В неволе дубонос быстро привыкает к своему окружению, не переборчив в еде, легко приручается, но опасен: когда он озлоблен, то яростно клюет все, что попадет под его крепкий клюв.
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