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  • На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)

На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)

Сегодня 10:49
просмотров

Эти птички могут петь часами!

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)

На днях на Днепропетровщине, в Криворожском районе, жители заметили очень красивых птичек — это дубоносы.

Наталья Пархоменко сфотографировала их и поделилась снимком в ФБ-сообществе «Природа Криворожья».

Дубоносы — пара, — подписала фото женщина.

Отметим, дубонос — птица семейства вьюрковых. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица. Размером со скворца. Легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске.

Дубонос широко распространен по всей Евразии (от Британских островов до Японии и Аляски). В Украине гнездится почти на всей территории, кроме Присивашья и равнинного Крыма; мигрирует и зимует везде.

Среди особенностей этой птицы — ее пение — трескучие и резкие звуки, которые раздаются иногда часами. В неволе дубонос быстро привыкает к своему окружению, не переборчив в еде, легко приручается, но опасен: когда он озлоблен, то яростно клюет все, что попадет под его крепкий клюв.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)

Фото из сети.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили птичек, которые яростно клюют все, что попадет под клюв (ФОТО)Русский

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