На Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО) - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО)
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Сегодня 10:49

Ці пташки можуть співати годинами!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО)

Днями на Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, мешканці помітили дуже гарних пташок – це костогризи.

Наталія Пархоменко сфотографувала їх та поділилася знімком у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Костогризи – парою, – підписала фото жінка.

Зазначимо, костогриз – птах родини в’юркових. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах. Завбільшки з шпака. Легко визначається в природі по великій голові, масивному товстому дзьобові та своєрідному забарвленню.

Костигриз широко поширений по всій Євразії (від Британських островів до Японії та Аляски). В Україні гніздиться майже на всій території, крім Присивашшя та рівнинного Криму; мігрує і зимує скрізь.

Серед особливостей цього птаха – його спів – тріскучі й різкі звуки, які лунають іноді годинами. У неволі костогриз швидко звикає до свого оточення, не перебірливий у їжі, легко приручається, але небезпечний: коли він озлоблений, то люто клює все, що потрапить під його міцний дзьоб.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО)

Фото з мережі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО)Українська

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