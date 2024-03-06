На Дніпропетровщині помітили пташок, які люто клюють все, що потрапить під дзьоб (ФОТО)

Ці пташки можуть співати годинами!

Днями на Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, мешканці помітили дуже гарних пташок – це костогризи.

Наталія Пархоменко сфотографувала їх та поділилася знімком у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Костогризи – парою, – підписала фото жінка.

Зазначимо, костогриз – птах родини в’юркових. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах. Завбільшки з шпака. Легко визначається в природі по великій голові, масивному товстому дзьобові та своєрідному забарвленню.

Костигриз широко поширений по всій Євразії (від Британських островів до Японії та Аляски). В Україні гніздиться майже на всій території, крім Присивашшя та рівнинного Криму; мігрує і зимує скрізь.

Серед особливостей цього птаха – його спів – тріскучі й різкі звуки, які лунають іноді годинами. У неволі костогриз швидко звикає до свого оточення, не перебірливий у їжі, легко приручається, але небезпечний: коли він озлоблений, то люто клює все, що потрапить під його міцний дзьоб.

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