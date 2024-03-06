На Днепропетровщине без вести пропала 14-летняя девочка: помогите найти

На Днепропетровщине полиция разыскивает 14-летнюю Анастасию Карпову.
5 марта около 12:30 она ушла из дома в с. Богдановка Павлоградского района и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы длиной ниже плеча черные, глаза карие.
Одета в кожаную черную куртку и черные сапоги. При себе имеет бежево-коричневую сумку.
Если вы видели Анастасию или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину.
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