Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти

На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти

Сегодня 16:47
просмотров

12 мая в 14:30 в полицию позвонила 39-летняя жительница Верхнеднепровской громады.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти

Она сообщила, что обнаружила тело квартиранта с телесными повреждениями в помещении летней кухни.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что 11 мая в гостях у женщины отдыхала компания. Между 47-летним потерпевшим и одним из гостей возник конфликт, во время которого 21-летний подозреваемый избил знакомого деревянной палкой, а также нанес ему многочисленные удары ногами и руками.

От полученных травм мужчина скончался.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании задержаному меры пресечения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смертиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смертиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 17:53
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Не сжигайте мусор и сухостой, будьте осторожны с огнем!

    От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:15
    От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)

    Будьте осторожны на дорогах!

    Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший
    Новости Днепра
    Сегодня 14:25
    Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший

    Не простим!

    В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного

    Кто это сделал – неизвестно.

    Последние новости

    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Не сжигайте мусор и сухостой, будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 17:53
    0
    просмотров
    От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)
    От удара оторвало ногу: на трассе Днепр-Павлоград микроавтобус сбил мужчину (ФОТО 18+)

    Будьте осторожны на дорогах!

    Сегодня 16:15
    0
    просмотров
    В Днепре в районе набережной собачка упала в 4-метровый колодец с водой
    В Днепре в районе набережной собачка упала в 4-метровый колодец с водой

    Сегодня, 13 мая, в 12:05 в Службу спасения позвонили обеспокоенные горожане.

    Сегодня 15:50
    0
    просмотров
    Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший
    Россияне днем ​​обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть пострадавший

    Не простим!

    Сегодня 14:25
    1
    просмотров
    В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного
    В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного

    Кто это сделал – неизвестно.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    Житель Павлограда обустроил в авто склад боеприпасов
    Житель Павлограда обустроил в авто склад боеприпасов

    В пятницу, 12 мая, правоохранители провели санкционированный судом обыск в автомобиле 43-летнего жителя Павлограда.

    Сегодня 12:52
    0
    просмотров
    Россияне атаковали Хмельницкую область: поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 5 часов
    Россияне атаковали Хмельницкую область: поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 5 часов

    Сегодня ранним утром россияне атаковали Хмельницкую область.

    Сегодня 12:24
    0
    просмотров
    В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС
    В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

    Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.

    Сегодня 11:47
    0
    просмотров
    Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина
    Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

    Сделайте запасы!

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула
    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула

    Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх