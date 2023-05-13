На Днепропетровщине во время застолья мужчина забил деревянной палкой знакомого до смерти

Она сообщила, что обнаружила тело квартиранта с телесными повреждениями в помещении летней кухни.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители установили, что 11 мая в гостях у женщины отдыхала компания. Между 47-летним потерпевшим и одним из гостей возник конфликт, во время которого 21-летний подозреваемый избил знакомого деревянной палкой, а также нанес ему многочисленные удары ногами и руками.
От полученных травм мужчина скончался.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании задержаному меры пресечения.
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