На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смерті - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смерті
просмотров
Сегодня 16:47

12 травня о 14:30 до поліції зателефонувала 39-річна мешканка Верхньодніпровської громади.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смерті

Вона повідомила, що виявила тіло квартиранта з тілесними ушкодженнями у приміщенні літньої кухні.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що 11 травня в гостях у жінки відпочивала компанія. Між 47-річним потерпілим та одним із гостей виник конфлікт, під час якого 21-річний підозрюваний побив знайомого дерев`яною палицею, а також завдав йому численні удари ногами та руками.

Від отриманих травм чоловік помер.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смерті

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смертіУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)
    Новини Дніпра
    Сегодня 16:15
    Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

    Будьте обережні на дорогах!

    У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:50
    У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою

    Сьогодні, 13 травня, о 12:05 до Служби порятунку зателефонували стурбовані…

    Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:25
    Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

    Не пробачимо!

    У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:45
    У Дніпрі на Робочій невідомі розбили скло у машині військового

    Хто це зробив - невідомо.