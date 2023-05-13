Вона повідомила, що виявила тіло квартиранта з тілесними ушкодженнями у приміщенні літньої кухні.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановили, що 11 травня в гостях у жінки відпочивала компанія. Між 47-річним потерпілим та одним із гостей виник конфлікт, під час якого 21-річний підозрюваний побив знайомого дерев`яною палицею, а також завдав йому численні удари ногами та руками.
Від отриманих травм чоловік помер.
Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
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