На Днепропетровщине во время посиделок мужчина напал на знакомого и пырнул ножом в живот

Как установили полицейские, накануне вечером потерпевший находился в гостях у знакомого. Между мужчинами возникла драка, в ходе которой злоумышленник напал на гостя и пырнул его ножом в живот.

Во вторник, 13 июня, в Никопольскую больницу обратился 42-летний мужчина с ножевым ранением в живот.

Вчера, 14 июня, в Днепре в одном из парков произошла…

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