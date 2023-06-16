На Днепропетровщине во время посиделок мужчина напал на знакомого и пырнул ножом в живот

Во вторник, 13 июня, в Никопольскую больницу обратился 42-летний мужчина с ножевым ранением в живот.
Как установили полицейские, накануне вечером потерпевший находился в гостях у знакомого. Между мужчинами возникла драка, в ходе которой злоумышленник напал на гостя и пырнул его ножом в живот.
Правоохранители задержали 42-летнего нападавшего. Орудие преступления изъяли.
14 июня следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
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