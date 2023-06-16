На Дніпропетровщині під час посиденьок чоловік напав на знайомого та пирнув ножем у живіт

Нападника затримали.

У вівторок, 13 червня, до Нікопольської лікарні звернувся 42-річний чоловік з ножовим пораненням у живіт.

Як встановили поліцейські, напередодні ввечері потерпілий перебував у гостях у знайомого. Між чоловіками виникла бійка, в ході якої зловмисник напав на гостя та пирнув його ножем у живіт.

Правоохоронці затримали 42-річного нападника. Знаряддя злочину вилучили.

14 червня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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