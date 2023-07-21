На Днепропетровщине во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место. Там они выяснили, что пламя охватило кабину грузового автомобиля Renault Magnum.
Возгорание локализовали в 18:23, а ликвидировали в 18:37. Огонь уничтожил кабину водителя и повредил моторный отсек на площади 5 кв. м.
К счастью, водитель успел вовремя покинуть горящую кабину. С ним все хорошо.
К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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