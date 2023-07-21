На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони з’ясували, що полум’я охопило кабіну вантажного автомобіля Renault Magnum.
Загорання локалізували о 18:23, а ліквідували о 18:37. Вогонь знищив кабіну водія та пошкодив моторний відсік на площі 5 кв. м.
На щастя, водій встиг вчасно покинути палаючу кабіну. З ним все добре.
До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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