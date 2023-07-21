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На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм

Сьогодні 07:19
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Учора, 20 липня, о 17:40 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Партизанській у селі Хуторо-Губиниха Дніпровського району посеред дороги горить фура.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони з’ясували, що полум’я охопило кабіну вантажного автомобіля Renault Magnum.

Загорання локалізували о 18:23, а ліквідували о 18:37. Вогонь знищив кабіну водія та пошкодив моторний відсік на площі 5 кв. м.

На щастя, водій встиг вчасно покинути палаючу кабіну. З ним все добре.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водієм

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорілася кабіна фури: що з водіємУкраїнська

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