На Днепропетровщине в колодце теплотрассы нашли мертвого мужчину

На место происшествия вызвали спасателей и полицейских.

В воскресенье, 12 ноября, в Ингулецком районе Кривого Рога в колодце теплотрассы обнаружили тело мужчины.

На место происшествия вызвали полицейских и спасателей.

Об этом сообщает “Информатор. Кривой Рог”.

ГСЧС-ники с помощью веревки достали мертвого мужчину из колодца. Его передали правоохранителям.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не было. Есть версия, что мужчина был бездомным, а колодец – местом его ночлега.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

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