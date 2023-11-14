На Днепропетровщине в колодце теплотрассы нашли мертвого мужчину

В воскресенье, 12 ноября, в Ингулецком районе Кривого Рога в колодце теплотрассы обнаружили тело мужчины.
На место происшествия вызвали полицейских и спасателей.
Об этом сообщает “Информатор. Кривой Рог”.
ГСЧС-ники с помощью веревки достали мертвого мужчину из колодца. Его передали правоохранителям.
По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не было. Есть версия, что мужчина был бездомным, а колодец – местом его ночлега.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
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