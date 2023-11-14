На Дніпропетровщині у колодязі теплотраси знайшли мертвого чоловіка

У неділю, 12 листопада, в Інгулецькому районі Кривого Рогу у колодязі теплотраси знайшли тіло чоловіка.
На місце події викликали поліцейських та рятувальників.
Про це повідомляє “Інформатор. Кривий Ріг”.
ДСНС-ники за допомогою мотузки дістали мертвого чоловіка з колодязя. Його передали правоохоронцям.
За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було. Є версія, що чоловік був безхатченком, а колодязь – місцем його ночівлі.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
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