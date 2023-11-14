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На Дніпропетровщині у колодязі теплотраси знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні 14:58
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На місце події викликали рятувальників та поліцейських.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у колодязі теплотраси знайшли мертвого чоловіка

У неділю, 12 листопада, в Інгулецькому районі Кривого Рогу у колодязі теплотраси знайшли тіло чоловіка.

На місце події викликали поліцейських та рятувальників.

Про це повідомляє “Інформатор. Кривий Ріг”.

ДСНС-ники за допомогою мотузки дістали мертвого чоловіка з колодязя. Його передали правоохоронцям.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у колодязі теплотраси знайшли мертвого чоловіка

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було. Є версія, що чоловік був безхатченком, а колодязь – місцем його ночівлі.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

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