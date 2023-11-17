На Днепропетровщине у учебного заведения незаконно отобрали десятки гектаров земли

У техникума из Каменского отобрали более 40 гектаров земли.

Стоимость земельных участков составляет 8,6 млн. гривен, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Как установили правоохранители, у профтехучилища из Каменского забрали более 41 га земли. Участки сельскохозяйственного назначения принадлежали учебному заведению, но передали их в коммунальную собственность. Это сделали по приказу Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области.

Впрочем, решение о передаче земель в коммунальную собственность было незаконным.

Указанный участок находится на праве постоянного пользования у государственного профессионально-технического учебного заведения Каменского и не может быть передан в коммунальную собственность, – постановили в прокуратуре.

После продолжительных судебных разборок землю удалось вернуть.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 25 земельных участков принадлежат гражданам РФ. Как установила прокуратура области, землю они получили по наследству, но не выполнили условия законодательства Украины, поэтому решается вопрос о принудительном отчуждении имущества в государственную собственность.

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