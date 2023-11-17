На Днепропетровщине у учебного заведения незаконно отобрали десятки гектаров земли

Стоимость земельных участков составляет 8,6 млн. гривен, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Как установили правоохранители, у профтехучилища из Каменского забрали более 41 га земли. Участки сельскохозяйственного назначения принадлежали учебному заведению, но передали их в коммунальную собственность. Это сделали по приказу Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области.
Впрочем, решение о передаче земель в коммунальную собственность было незаконным.
Указанный участок находится на праве постоянного пользования у государственного профессионально-технического учебного заведения Каменского и не может быть передан в коммунальную собственность, – постановили в прокуратуре.
После продолжительных судебных разборок землю удалось вернуть.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 25 земельных участков принадлежат гражданам РФ. Как установила прокуратура области, землю они получили по наследству, но не выполнили условия законодательства Украины, поэтому решается вопрос о принудительном отчуждении имущества в государственную собственность.
Читайте также:
Автор:
Мужчина свою вину не признал.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Недавно районный суд Львовской области вынес приговор 31-летнему пастору из…
В Каменском произошел "хлопок" в отремонтированном автомобиле.
За такие деньги предлагают товар с неприятным "сюрпризом".
В ближайшие дни в Днепре синоптики прогнозируют снижение температуры, возможен снег и гололед. Поэтому для владельцев автотранспорта сейчас главное – сменить летние шины на зимние (кто еще этого не успел сделать).
Вчера, 16 ноября, в центре Днепра произошел ужасный случай – на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома.
Возле днепровских школ появились новые средства успокоения.
УЗ назвала самые популярные поезда среди студентов.
Мужчина свою вину не признал.
При оплате электроэнергии через кассу, терминалы самообслуживания и т.п. легко ошибиться при наборе цифр лицевого счета и тогда деньги могут «уйти» на чужой счет. Ситуация довольно неприятная, но исправить ее можно
Сегодня ночью, 17 ноября, в Днепре произошел вопиющий случай.
В Днепре предлагают одну из улиц назвать в честь Вячеслава Черновола.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!