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В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил суд

Сегодня 16:05
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Мужчина свою вину не признал.

Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил суд

Недавно в Днепре судили мужчину, который хранил и распространял детскую порнографию.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, злоумышленник загружал видео с детской порнографией, а затем распространял их в сети через файлообменную программу.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск. Они изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и электронные носители информации, содержащие видеофайлы с детской порнографией.

Отмечается, что мужчина свою вину не признал.

Однако прокуроры доказали его виновность по ч. 2, 3 ст. 301-1 УК Украины (Хранение и распространение детской порнографии). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

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Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил судУкраїнська Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил судРусский

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