В Днепре судили мужчину, который распространял детскую порнографию: что решил суд

Недавно в Днепре судили мужчину, который хранил и распространял детскую порнографию.
Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, злоумышленник загружал видео с детской порнографией, а затем распространял их в сети через файлообменную программу.
По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск. Они изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и электронные носители информации, содержащие видеофайлы с детской порнографией.
Отмечается, что мужчина свою вину не признал.
Однако прокуроры доказали его виновность по ч. 2, 3 ст. 301-1 УК Украины (Хранение и распространение детской порнографии). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Приговор суда еще не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.
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