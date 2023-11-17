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В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер

Сегодня 11:32
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Стало известно, кем был мужчина, которого убил дрон в Никополе 14 ноября.

Новости Днепра про В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер

14 ноября российский дрон попал в автомобиль жителя Никополя. 26-летний мужчина погиб на месте, сообщали в Днепропетровской областной прокуратуре. Как стало известно позже, это был молодой волонтер Сергей Климчук.

Об этом сообщили представители Общественной организации «Единство и развитие» на Facebook-странице.

Друзья говорят, что Сергей занимался волонтерством с первых дней полномасштабной войны. А когда родной город начали постоянно обстреливать, мужчина, сосредоточился на помощи жителям Никополя. Сотни, оказавшихся в трудном положении, людей благодаря Сергею смогли получить необходимую поддержку.

У Сергея осталась жена и новорожденный сын.

Мы потеряли друга, его жена – любящего мужа, а новорожденный сынок – отца, который его так долго ждал. Украина потеряла талантливого агронома и чистого патриота. Мы выражаем искренние соболезнования семье Сергея и его близким. Он навечно в наших сердцах и мыслях. Захватчикам никогда не простим и отомстим, — говорится в сообщении ГО.

Новости Днепра про В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер

Напомним, несколькими дронами россияне ударили по Никополю 14 ноября. Тогда ранение также получил 72-летний дедушка. К счастью, травмы были не тяжелыми, мужчина получает необходимую помощь.

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