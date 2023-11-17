В Днепропетровской области после ремонта на СТО взорвался автомобиль: пострадал водитель

17 ноября в Каменском в результате взрыва газового баллона в автомобиле травмировался мужчина.
Как рассказала руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева, вызов поступил около 13:23. Сообщалось, что при пожаре травмировался мужчина.
На место выехала одна из бригад ЭМД. Как оказалось, 28-летний мужчина забрал из СТО автомобиль, в котором отремонтировали газобаллонную установку. Владелец машины решил проверить качество проделанных работ, поэтому открыл капот. В этот момент произошел взрыв, в результате которого загорелся гараж.
Сгорел автомобиль, гараж, а человек получил ожоги. Пострадавшему фельдшером оказана экстренная медицинская помощь и с диагнозом — термические ожоги лица, шеи, кистей рук I, II степени госпитализированы в Каменскую БСМП. Бригада отработала быстро и отменно. Спасибо вам, – отметила медик.
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