В Днепропетровской области после ремонта на СТО взорвался автомобиль: пострадал водитель

В Каменском произошел "хлопок" в отремонтированном автомобиле.

17 ноября в Каменском в результате взрыва газового баллона в автомобиле травмировался мужчина.

Как рассказала руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева, вызов поступил около 13:23. Сообщалось, что при пожаре травмировался мужчина.

На место выехала одна из бригад ЭМД. Как оказалось, 28-летний мужчина забрал из СТО автомобиль, в котором отремонтировали газобаллонную установку. Владелец машины решил проверить качество проделанных работ, поэтому открыл капот. В этот момент произошел взрыв, в результате которого загорелся гараж.

Сгорел автомобиль, гараж, а человек получил ожоги. Пострадавшему фельдшером оказана экстренная медицинская помощь и с диагнозом — термические ожоги лица, шеи, кистей рук I, II степени госпитализированы в Каменскую БСМП. Бригада отработала быстро и отменно. Спасибо вам, – отметила медик.

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