Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см

Сегодня, 17 ноября, на Волыни выпал первый снег.
Зимние фото и видео опубликовали местные жители в сети.
Но в ближайшее время осадки придут и на Днепропетровщину. По прогнозу синоптиков, уже 20 ноября в нашей области снег может устелить землю на 10-15 см. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устелить землю на 10-15 см, — говорится в сообщении.
Одевайтесь теплее и убедитесь, что ваши авто также подготовлены к усложнению погодных условий!
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре начнутся зимние каникулы.
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Это уже второй раз за эту неделю.
Все обстоятельства устанавливают.
Без паники – взрывы производственные!
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Вечная слава Герою!
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