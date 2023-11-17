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Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см

Сегодня 10:54
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Зима уже близко – готовьте теплые вещи!

Новости Днепра про Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см

Сегодня, 17 ноября, на Волыни выпал первый снег.

Зимние фото и видео опубликовали местные жители в сети.

Новости Днепра про Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см

Но в ближайшее время осадки придут и на Днепропетровщину. По прогнозу синоптиков, уже 20 ноября в нашей области снег может устелить землю на 10-15 см. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устелить землю на 10-15 см, — говорится в сообщении.

Одевайтесь теплее и убедитесь, что ваши авто также подготовлены к усложнению погодных условий!

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре начнутся зимние каникулы.

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Новости Днепра про Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 смУкраїнська Новости Днепра про Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 смРусский

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