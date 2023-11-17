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  • У Дніпрі судили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію: що вирішив суд

У Дніпрі судили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію: що вирішив суд

Сьогодні 16:05
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Чоловік свою вину не визнав.

Новости Днепра про У Дніпрі судили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію: що вирішив суд

Нещодавно у Дніпрі судили чоловіка, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, зловмисник завантажував відео з дитячою порнографією, а потім поширював їх у мережі через файлообмінну програму.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вони вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили відеофайли з дитячою порнографією.

Зазначається, що чоловік свою вину не визнав.

Проте прокурори довели його винуватість за ч. 2, 3 ст. 301-1 КК України (Зберігання та розповсюдження дитячої порнографії). Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Вирок суду ще не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

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Новости Днепра про У Дніпрі судили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію: що вирішив судУкраїнська

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