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На Дніпропетровщині у навчального закладу незаконно відібрали десятки гектарів землі

Сьогодні 17:43
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У технікуму із Кам'янського відібрали понад 40 гектарів землі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у навчального закладу незаконно відібрали десятки гектарів землі

Вартість земельних ділянок складає 8,6 млн гривень, повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Як встановили правоохоронці, у профтехучилища з Кам’янського забрали понад 41 га землі. Ділянки сільськогосподарського призначення належали навчальному закладу, але їх передали у комунальну власність. Це зробили за наказом Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області. 

Втім, рішення про передачу земель у комунальну власність було незаконним. 

Вказана ділянка перебуває на праві постійного користування у державного професійно-технічного навчального закладу Кам’янського і не може бути передана у комунальну власність, – постановили в прокуратурі.

Після тривалих судових розбірок землі вдалося повернути. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області 25 земельних ділянок належать громадянам РФ. Як встановила прокуратура області, землю вони отримали у спадщину, але не виконали умови законодавства України, тому вирішується питання про примусове відчудження майна у державну власність. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у навчального закладу незаконно відібрали десятки гектарів земліУкраїнська

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