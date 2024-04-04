На Днепропетровщине сержант ВСУ обещал знакомому помочь в уклонении от мобилизации за $2000

По данным следствия, сержант ВСУ обещал своему знакомому повлиять на решение сотрудника одного из ТЦК и СП Днепропетровской области об отсрочке от военной службы сроком на полгода. Такую «услугу» командир взвода оценил в 2000 долларов.
Но во время передачи денег военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
У подозреваемого изъяли деньги и документы, предназначенные для оформления отсрочки. Теперь фигуранту грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности.
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