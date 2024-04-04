Спортсменка из Днепра завоевала медаль на чемпионате мира по тхэквондо

С 24 по 30 марта в городе Бишкек (Кыргызстан) проходил чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов с нарушением слуха. В соревнованиях принял участие 151 спортсмен из 14 стран мира.
Спортсменка из Днепра Мария Леванович в весовой категории 67 кг завоевала бронзовую медаль.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Заниматься тхэквондо Мария начала еще в 2016 году, когда переехала в Днепр из Мариуполя. За эти годы спортсменка становилась многократной победительницей и призером соревнований различного уровня, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбе.
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